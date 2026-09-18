名古屋亞運大烏龍　曲棍球比賽誤播朝鮮國歌　韓國擬提正式抗議

名古屋亞運會鬧出烏龍，在9月18日舉行的韓國隊對陣孟加拉隊男子曲棍球小組賽中，出現播放朝鮮國歌而非韓國國歌的重大錯誤，韓媒報道，韓國奧委會官員表示已收集證據，計劃提出正式抗議。



比賽在日本岐阜的體育場舉行，韓國隊以5比0勝出，綜合韓媒及路透社報道，在賽前播放國歌環節中，現場主持公布將播放韓國國歌，但當音樂響起，列隊的韓國球員面面相覷，神情困惑，因播出的是朝鮮國歌，而非韓國國歌，不少球員左右張望。

主持之後為失誤致歉，稱「我們深表歉意，真的非常抱歉。本應播放韓國國歌，我們卻放錯曲目」、「真的非常抱歉。」韓媒指，直至球員賽前互相擊掌準備作賽時，韓國國歌才終於響起。

《體育朝鮮》報道，韓國奧委會官員表示，已收集包括影片畫面在內的證據，以了解情況及確認當時播放的是朝鮮國歌，「我們計劃向組委會提出正式抗議。」

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此並非這次名古屋亞運會的唯一日韓之間爭議，在日本亞運會主辦方日前舉行的歡迎活動中，出現日本戰國時代人物豐臣秀吉的形象，由於豐臣秀吉曾主導入侵朝鮮半島的戰爭，這一節目引起韓國方面強烈不滿。韓聯社18日報道，韓方已向亞奧理事會（OCA）和亞運會組委會發出抗議信。