習近平訪美發表書面講話　重申中美合作　期待此行取得豐碩成果

中國國家主席習近平9月23日抵達美國並展開國事訪問，他發表書面講話，代表中國人民向美國人民致以誠摯問候和良好祝願。



新華社24日報道，習近平在書面講話中提到，中國和美國都是偉大的國家，中國人民和美國人民都是偉大的人民。中美兩國人民長期友好交往，雙方利益深度交融，兩國應該成為夥伴而不是對手，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。

他表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年5月訪問中國時，雙方同意構建中美建設性戰略穩定關係，為未來中美關係發展作出戰略指引。中美雙方應該相向而行，推動形成合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的穩定關係，走出一條新時代中美兩個大國正確相處之道。

習近平訪美：中國國家主席習近平2026年9月23日乘專機抵達美國，獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高規格接待，包括特朗普親自接機。（Reuters）

習近平強調，世界在發展，時代在變化，但中美兩國和平共處的歷史邏輯沒有變，兩國人民友好交往的良好願望沒有變，國際社會對中美兩國的普遍期待沒有變。他期待同特朗普就關乎兩國關係和世界局勢的重大問題深入交流，不斷豐富中美建設性戰略穩定關係內涵，拓展中美各領域交流合作空間。並同時期待同美國各界人士廣泛接觸、厚植友誼。相信在雙方共同努力下，這次訪問一定會取得豐碩成果，為兩國人民增進福祉，為世界和平增添希望。