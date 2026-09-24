習近平特朗普會面｜全球聚焦　經貿之外還有哪些議題備受關注？

9月23日至25日，應美國總統特朗普邀請，國家主席習近平對美國進行國事訪問。訪問期間，中美元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。這是習近平主席時隔3年再次到訪美國、時隔11年再次對美國進行國事訪問，也是中美元首半年內實現互訪。



習特會：2026年5月14日，美國總統特朗普（右）在北京人民大會堂獲中國國家主席習近平的迎接。（Reuters）

外交部發言人郭嘉昆表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。中美兩國元首在半年內實現互訪，具有歷史性、里程碑意義。中方願同美方一道，豐富中美建設性戰略穩定關係內涵，加強對話合作，妥善管控分歧，不斷增進兩國人民的福祉，促進世界和平、穩定、繁榮。

中方的權威表態，既明確了此訪的戰略定位，也為全球輿論解讀本次元首會晤提供了核心基調。

外交互動提速：半年互訪打造中美關係穩定新錨點

梳理近一年中美元首的互動脈絡，兩國高層外交節奏持續提速、層級持續升級、互動持續走實。

自去年10月釜山元首會晤搭建溝通框架以來，中美高層互動日趨常態化、機制化。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與美方人員握手（白宮網站）

路透社等國際媒體普遍指出，大國元首半年內實現互訪，在近年的中美互動中極為罕見，充分體現了兩國對雙邊關係的高度重視。兩國致力於通過最高層級戰略溝通來為複雜多變的中美關係築牢穩定根基。

西方智庫：務實合作為主，整體預期審慎理性

2026年5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為特朗普舉行歡迎儀式。新華社記者 饒愛民 攝

美國主流智庫及政策研究界對本次會晤形成降低突破預期、聚焦務實落地的共識基調，普遍認為本輪會晤重在鞏固成果、延續態勢、管控風險，而非追求突破性的地緣戰略成果。

布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心研究員喬納森·津分析指出，自兩國元首去年釜山會晤以來，雙邊關係雖趨於穩定但仍具脆弱性。

美國戰略與國際問題研究中心高級專家甘思德直言，過往美方試圖通過極限單邊施壓逼迫中方妥協的策略已然失效。當前中美力量對比、經貿格局持續重構，雙邊互動主動權逐步趨於均衡，中方抗壓韌性持續凸顯。

2026年9月16日，美國華盛頓，白宮工作人員與美軍儀仗隊為中國國家主席習近平下週到訪時舉行的歡迎儀式進行綵排。（Reuters）

歐洲輿論則更顯複雜，呈現「焦慮與務實交織」的特徵。

一方面，部分歐洲媒體和政客流露「被邊緣化」的焦慮：歐洲新聞台以「場邊觀望、擔憂最壞情況」來形容自身處境；法國外長公開表達所謂「中美構建G2拖慢歐洲」的擔憂；英國皇家國際事務研究所認為其意義在於「管控競爭，而非解決競爭」。

另一方面，歐洲理性聲音仍然認可會晤帶來的穩定價值：英國《金融時報》社論稱，中方倡導構建中美建設性戰略穩定關係，有助於「穩住全球市場預期」；歐洲《現代外交》網站認為，中美合作與競爭間的微妙平衡「將繼續塑造全球政治和金融市場」；德國巴斯夫集團表示，穩定中美經貿關係「意味著更多發展機遇」。

總體看，歐洲輿論雖雜音不斷，但「穩定優於對抗、合作符合利益」仍是主流，這也印證了本次歷史性互訪的核心價值獲得了跨陣營廣泛認同。

同時，部分西方媒體仍不忘從片面視角解讀此訪的意義，用固有偏見刻意窄化此次元首外交的全球戰略意義。但此類雜音並未改變主流判斷，即本次訪問兼具穩定雙邊關係、統籌內外大局的雙重戰略價值。

中東輿論：經貿博弈與區域安全議題雙向聚焦

中東主流媒體從區域地緣視角出發，跳出傳統中美博弈敘事，重點聚焦經貿合作落地與中東區域安全治理的聯動效應，關注角度更為務實、具象。

半島電視台全程追蹤會晤的前置磋商進程，聚焦中美代表團在紐約進行的八小時預備會談，引用了美國財長貝森特對本輪磋商的評價——「進展積極、成效務實」。

聚焦中東地緣政治的媒體《中東觀察》從雙邊力量對比變化展開深度分析：自今年5月中美元首在北京會晤之後，中國經濟和外貿保持了韌性，而美方受國內政治輿情、多重外交泥潭拖累，執政壓力持續上升。雙方實力與處境的變化，讓本輪會晤摒棄了激進的博弈訴求，趨於溫和務實。輿論普遍預判，會晤將聚焦於延續貿易休戰共識、落地機制性經貿安排。

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海的庭園。（Getty）

全球南方：期盼兩國共同守護全球發展大局

與西方、中東媒體聚焦雙邊博弈、區域議題不同，廣大全球南方國家的智庫與媒體更側重關注本次元首外交對全球治理、產業鏈穩定、發展權益保障的溢出價值。

外交學院巴西籍訪問教授馬庫斯·德弗雷塔斯在《中國日報》撰文指出，真正關鍵的不僅是中美關係的未來，更是正在形成的對國際秩序的一種全新認知方式。

他認為，儘管中美兩國都位於北半球，但這場會晤卻是一場「南北對話」。對於非洲、拉美、東南亞和中東的許多國家而言，中國的發展本身就是一種證明：在傳統西方政治模式之外實現經濟現代化是可能的。

全球南方輿論普遍認為，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，直接影響全球產業鏈供應鏈安全、國際經貿秩序穩定及廣大發展中國家的發展空間。

多數發展中國家分析人士指出，中美關係鬥而不破、總體可控的穩定態勢，能夠有效對衝陣營對抗、大國博弈帶來的全球動蕩，為全球南方國家爭取更多獨立自主的戰略回旋空間，保障全球復蘇進程與多邊發展議程穩步推進。

今年5月特朗普訪華，海信集團董事長賈少謙與馬斯克、黃仁勛、庫克等全球科技企業代表同席。（央視新聞）

經貿議題：共識度最高的硬核指標

縱觀全球各方輿論，經貿合作是本次元首訪問共識度最高的核心議題，也是檢驗成效的關鍵標尺。

當前輿論主要聚焦在四個務實的議題之上：

一是中美農產品採購履約的落地情況，以及美方對華關稅豁免政策能否配套落地；

二是跨境經貿便利化政策的延續問題，重點在於11月9日到期的海事費用暫停措施能否順利延期；

三是在雙邊經貿機制建設方面，中美經貿合作工作組、貿易委員會等機制能否常態化運轉；

四是跨境電商、非敏感商品貿易等新興領域合作能否達成新共識。

彭博社援引特朗普的公開表態，稱美方高度期待本次白宮會晤達成多項務實經貿協議，實現互利共贏。

2026年5月14日，美國總統特朗普訪華，國家主席習近平陪同下參觀天壇。（Getty）

元首外交為中美關係行穩致遠定盤掌舵

綜合全球多維輿論視角可見，習近平主席本次訪美，是中美關係歷經年度多輪互動、持續企穩向好背景下的戰略性、引領性外交行動。半年互訪的高頻元首互動，打破了大國關係波動的僵局，為中美關係長期穩定築牢了政治基礎。

當前國際輿論形成清晰共識：西方智庫審慎理性期待突破性成果，中東媒體聚焦地緣與經貿聯動，全球南方樂見大國擔當、穩定全局。視角雖然各有側重，但共識卻高度一致——本次歷史性互訪既為波動的雙邊關係校准航向，也為複雜的國際格局打造穩定之錨。

從「合作為主、競爭有度」到「分歧可控、和平可期」，中方倡導的建設性戰略穩定關係，將在本次元首會晤中進一步充實內涵、化為實踐、結出碩果。這場跨越太平洋的二度握手，不僅標注著未來一段時期中美關係的前進刻度，更將為動蕩變革的世界注入彌足珍貴的確定性。

本文轉載自微信公眾號《聚焦中國ChinaFocus》，作者為王志永。

