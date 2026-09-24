習近平訪美｜皮尤民調：美國民眾對華觀感回升　年輕人評價較正面

中美元首峰會即將舉行，皮尤研究中心（Pew Research Center）最新調查顯示，美國民眾對中國的觀感較2021年有所改善，但持冷淡態度者仍佔多數。民主黨支持者和年輕人的對華評價，相對更為正面。



皮尤研究中心周三（9月23日）發布調查報告，以零至100分的「情感溫度計」衡量美國民眾對中國的態度。零分代表極其冷淡和負面，50分代表中立，100分則代表極其熱情和正面。

調查顯示，美國民眾給予中國的平均評分為37分，高於2021年的28分，但仍低於代表中立的50分。

習近平訪美：中國國家主席習近平2026年9月23日乘專機抵達美國，獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高規格接待，包括特朗普親自接機。（Reuters）

具體來看，對中國持溫暖態度、即評分超過50分的受訪者佔19%，高於2021年的11%；持中立態度者從20%增至27%。持冷淡態度者則從68%降至54%，其中給予零至24分、態度非常冷淡者，從47%降至34%。

不過，美國民眾對華觀感尚未恢復至2018年的水平。當年的平均評分為42分，持溫暖態度者佔22%，持冷淡態度者佔46%。

不同政黨陣營的受訪者，對華觀感仍存在明顯差異。民主黨人及傾向民主黨的獨立選民，對中國的平均評分為43分，高於共和黨人及傾向共和黨的獨立選民的29分。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

民主黨陣營中，26%的受訪者對中國持溫暖態度，44%持冷淡態度；共和黨陣營的相應比例為10%和68%。

但與2021年相比，兩黨陣營的對華態度均有所回暖。民主黨陣營持溫暖態度者從15%增至26%，共和黨陣營則從5%增至10%。共和黨陣營給中國打零分的比例，也從37%降至19%。

年齡方面，50歲以下受訪者對中國的平均評分為42分，50歲及以上者則為31分。兩個年齡組的評分均較2021年上升，過去十年的平均分差距大致維持在10分左右。

這項調查於9月14日至20日進行，共訪問5193名美國成年人。

皮尤指出，此次採用的評分方式與一般好感度調查不同，但兩種方法均顯示，美國民眾對華看法近年來有所改善，整體仍以負面評價居多。

本文獲《聯合早報》授權轉載

