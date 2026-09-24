美媒：白宮擬禁止柴油出口90天　傳貝森特及能源部長等反對

美國《政治報》（Politico）9月23日引述5名知情人士報道，特朗普政府計劃禁止柴油出口90天，冀降低能源價格以刺激共和黨的中期選舉選情，惟華府及石油業界對有關計劃仍有分歧。



報道提到，有關禁令仍需解決法律程序，而且一直遭受美國燃油生產商的反對。他們警告，任何短期的好處弊多於利，將來燃料價格上漲。假如成事，將會是華府自奧巴馬（Barack Obama）2015年解除長年石油出口限制後，美國再次限制能源出口。

2018年5月11日，美國堪薩斯州農民將柴油泵入油箱，準備運回農場。 （Reuters）

不過受到美國2月開始攻擊伊朗，以及烏克蘭空襲俄羅斯的煉油廠影響，柴油價格推至歷史高位。根據美國汽車協會（AAA）的數據顯示，當地在23日的平均柴油價格為每加侖6.52美元，比上月升91美仙，亦比去年急增2.83美元。

知情人士指，柴油價格上漲導致多個以農業為主的共和黨州份施壓禁止出口，惟黨內亦有不少國會議員、煉油業界，甚至連部分白宮官員，包括能源部長懷特（Chris Wright）、財長貝森特（Scott Bessent）及內政部長伯古姆（Doug Burgum）都反對有關計劃，他們仍遊說特朗普放棄有關念頭，憂慮汽油、飛機燃料及其他燃料價格上升。

業界人士憂慮，禁止柴油出口最終只會拖累汽油等產品價格上漲。(Reuters)

禁止柴油出口意味原本出口到歐洲或亞洲的柴油將泵回美國的燃料系統，增加本地供應，同時美國部分地區的柴油價格在短時間回落。惟煉油廠則因為損失主要出口市場而需減產，最終導致價格增加。

對於有關報道，白宮及能源部未有即時回應，但一名白宮官員則指報道不實。