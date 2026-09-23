特朗普稱支持禁止柴油出口　以遏制不斷飆升能源成本

由於伊朗和俄烏戰事導致俄羅斯、沙特及阿聯酋等石油主要生產國的出口大幅減少，歐美地區的柴油價格已攀升至歷史新高。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月22日（周二）表示，他支持禁止出口柴油的提議，以遏制不斷飆升的能源成本。



《衛報》（The Guardian）報道，特朗普在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面前向媒體表示，「我說過，不要把柴油運出去。我們生產大量的柴油……我呼籲過這麼做。我在內部也提出過這個主張。」

特朗普周日（20日）敦促澤連斯基基暫停對俄羅斯煉油廠的襲擊，因為擔心這些襲擊可能會進一步推高價格。特朗普在社交媒體上寫道，俄羅斯「不幸失去了對其柴油產業的控制」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2026年9月22日在紐約聯合國總部與美國總統特朗普（Donald Trump）會談40分鐘。（Reuters）

美國柴油價格周二已達到每加侖6.53美元（約51.2港元），創下歷史最高平均水平，比一年前上漲75%以上。一些在競爭最激烈的國會中期選舉中角逐參議院席位的共和黨候選人呼籲政府實施出口禁令，試圖緩解美國民眾面臨的高昂成本。

但美國燃料與石化製造商協會在一份聲明中表示，出口禁令將「適得其反」，並指出國內煉油商將被迫減產，而「減少柴油產量也意味着減少汽油產量」。