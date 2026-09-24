特朗普禁3美媒入白宮採訪　遭聯邦法院叫停及50傳媒聯名抵制

美國總統特朗普（Donald Trump）早前向CNN、MS NOW和Politico三間美媒發出禁令，禁止其記者進入白宮採訪。聯邦法官凱利（Timothy Kelly）周四（24日）以此舉可能違憲為由叫停禁令。



據路透社報道，CNN、MS NOW和Politico遭禁入白宮後提起訴訟，指控禁令違反美國憲法第一修正案對言論及新聞自由的保障及正當程序，要求法院批出臨時禁制令，在訴訟進行期間即時恢復其白宮採訪權。美國司法部則以國家安全為由辯護，稱禁令目的是防止傳媒刊登機密資料。

由特朗普任命的聯邦法官凱利23日在庭上指出，哥倫比亞特區巡迴上訴法院的兩項先例明確規定，記者在新聞證被撤銷前有權獲正當程序，而白宮似乎未給予三間機構有意義的機會質疑撤銷決定。

特朗普在Truth Social稱：「我自豪地宣布，即時生效，我禁止假新聞CNN、MSNOW（最近因收視率和可信度不足而從MSNBC改名！）以及Politico進入白宮」。（網頁截圖）

霍士新聞等50間傳媒要求撤回禁令

特朗普上週在社交平台Truth Social發文斥責上述媒體機構在報道美國總統、政府或美國時「不斷撰寫或報道虛構內容和謊言」，宣布即時禁止其記者進入白宮。

本周三（23日），包括美國右翼傳媒霍士新聞（Fox News）在內的50間不同政治立場傳媒機構簽署文件，支持CNN、MS NOW和Politico入稟法院，批評白宮的決定違憲及損害公眾利益，而相關理據明顯帶有觀點歧視成分，要求法庭即時駁回禁令。