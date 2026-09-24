Meta推新智能設備　掌上AI裝置Muse Charm似90年代「他媽哥池」

美國科技公司Meta周三在加州門洛帕克Connect大會發布一系列AI產品，包括虛擬實境（VR）眼鏡、不設鏡頭的智能眼鏡Ray-Ban Meta Audio和掌上智能設備Muse Charm，其中Muse Charm被指似足90年代「他媽哥池」（Tamagotchi）。



用戶能夠透過掌上裝置Muse Charm便利地使用人工智能助手（AI Agent）Muse，與其對話，Muse Charm有不同可愛角色，加上裝置的細小外型，OLED觸控螢幕尺寸為2吋，令人想起90年代電子寵物玩具「他媽哥池」。

此裝置又能夠拍攝、播放影片和照片，使用者可將它戴在手腕上或掛在鑰匙圈上，兩台設備靠近時可以相互辨識、互動。Meta尚未公布售價，但外界估計會與智能手錶相若。

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）發布的其他產品中，新眼鏡Ray-Ban Meta Audio售價349美元（約2,722港元）起，使用戶能夠透過語音命令進行購物、預約和完成其他任務，但移除錄像功能，仍保留錄音。

Meta同時把人工智能助手Muse擴展至全VR眼鏡，售價1299美元（約10,188港元），但重量僅等於一副撲克牌。其定位類似於Apple的 Vision Pro 和三星的 Galaxy XR 頭戴式裝置，這些裝置會在使用者周圍顯示虛擬螢幕，用於特定任務，例如觀看電影、玩電子遊戲或視像通話。

根據市場研究公司Sensor Tower的數據顯示， Muse目前看來頗受歡迎，自發售以來下載量已超過250萬次。