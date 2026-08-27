Meta同意支付1400億　和解兒童社媒成癮問題訴訟

Meta同意在未來十年支付最多180億美元（約1,404億港元），並嚴格限制青少年使用Facebook和Instagram，以了結近全美州份指控其平台令兒童成癮訴訟。



據路透社（Reuters）8月26日報道，法院周三批准和解並終止審訊，審訊指控Meta產品損害兒童，並在安全性上誤導公眾。加州、科羅拉多、肯塔基、新澤西四州原先索近2,000億美元（約1.56萬億港元）民事罰款。美國地區法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）周三深夜批准主要和解，稱之為「向前向好的一步」。

Meta否認不當行為，將限制青少年每日使用兩小時，並在午夜至早上6時停用（須父母同意）；若這些平台跟進，限制收緊，並於上課時間禁大部分推送通知。和解未規定須放棄個人化推薦或定向廣告。

2026年8月18日，在美國加州奧克蘭市，人們手持因社群媒體使用而死亡的兒童和青少年的照片。 Meta公司正面臨聯邦法院的里程碑式審判，29個州指控該公司非法收集和使用兒童數據，違反聯邦法律，並涉嫌設計其社交媒體平台以使年輕用戶沉迷，以及誤導消費者有關其安全性的問題。（Reuters）

Meta保證支付127億美元（約991億港元），另有50億美元（約390億港元）視乎其他平台是否有保護兒童措施，如Snapchat、TikTok和YouTube。

Meta另付4.59億美元（約35.8億港元）以了結劍橋分析私隱索賠。佛州及新墨西哥未參與、繼續訴訟；和解達成後Meta股價收升1.1%。