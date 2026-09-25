習近平與特朗普會談重點：促美堅持反對台獨　倡美伊重回對話軌道

中國國家主席習近平9月24日到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室舉行會談，根據中方公布，習近平向特朗普談到的議題包括台灣問題、中美關係、中東局勢等。他促美方堅持反對「台獨」，又支持美伊回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，倡美伊重回對話軌道。



促美方堅持反對台獨

據新華社報道，習近平在同特朗普於白宮會談時強調，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚，希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。

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倡中美要把願景轉化為行動

他談到中美兩國元首在不到半年時間裏實現互訪，在中美關係史上前所未有，稱願同特朗普通過各種方式保持溝通，共同為中美關係這艘大船領航掌舵，開創中美關係更加穩定、健康、可持續的未來。

他指中美建設性戰略穩定關係的新定位反映中美關係的現實，也體現對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步，雙方要把這一願景轉化為行動，開創中美關係更加穩定、健康、可持續的未來。

2026年9月24日，美國總統特朗普帶同到訪的中國國家主席習近平參觀白宮（Reuters）

支持美伊回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄

習近平也在會談時談到中東局勢，他指中方一直認為各國的主權和安全都要得到尊重，始終在為緩局降溫發揮建設作用，鼓勵各方堅持和平選擇，保持談判勢頭。

他稱中方支持美伊兩國回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，希望雙方盡早重回對話談判解決問題的軌道，最終達成包括核問題在內的全面協議，盡早實現和平。

伊斯蘭堡諒解備忘錄是美國與伊朗於2026年6月中旬簽署的一份14點原則式停戰文件，旨在結束美伊衝突危機。