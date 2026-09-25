圖看習近平訪白宮之旅：特朗普隆重歡迎儀式　戰機飛越上空｜多圖

中國國家主席習近平與夫人彭麗媛9月24日到訪白宮，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）偕第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）為他們舉行歡迎儀式。



特朗普與梅拉尼婭24日早上約10時（香港時間晚上10時）在白宮迎接習近平與彭麗媛。此次訪問距離習近平與彭麗媛上次訪問白宮已相隔11年，標誌着兩國關係中的一個重要里程碑。

．白宮隆重歡迎儀式

美國時間24日上午，特朗普與梅拉尼婭舉行盛大歡迎儀式，迎接習近平與彭麗媛。儀式在白宮的南草坪、國事樓層和玫瑰園舉行，共有479名軍人參加，他們代表美國武裝部隊的所有軍種。

在歡迎儀式開始時，白宮南側車道由美國武裝部隊最高禮遇儀仗隊列隊迎接，一直延伸至南門廊由美國國旗和中國國旗組成的國旗展示區。

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美國陸軍禮號隊在南門廊吹奏禮樂時，特朗普與梅拉尼婭迎接習近平與彭麗媛進入白宮室內。

．中美元首致辭

在國事樓層，美國海軍陸戰隊樂隊演奏中國國歌和美國國歌，隨後特朗普與習近平分別發表講話，其中習近平在談到中美關係時稱，中美不必諱言競爭，但競爭應該是良性、有邊界，「應該是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角鬥」。

．美軍無聲操槍排、檢閱軍事儀仗隊

儀式還包括美國海軍陸戰隊無聲操槍排（Silent Drill Platoon）和美國聯合軍種司令部在白宮南草坪舉行的總統致敬禮。

儀式在玫瑰園上演，特朗普與習近平檢閱軍事儀仗隊，美國陸軍禮號隊沿着西側柱廊和橢圓形柱廊的屋檐列隊。

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美國陸軍老近衛軍橫笛鼓號隊、美國海軍陸戰隊無聲操槍排（Silent Drill Platoon）以及有「司令專屬」之稱的美國海軍陸戰隊鼓號隊進行軍事表演。

．戰機飛越白宮上空

儀式的結尾是由一架B-2「幽靈」轟炸機和四架F-22「猛禽」戰鬥機參加的軍事飛行表演。

．白宮橢圓形辦公室會談

歡迎儀式結束後，習近平與特朗普在白宮橢圓形辦公室開始舉行會談，梅拉尼婭與彭麗媛則前往參觀史密森學會國立亞洲藝術博物館。

．參觀白宮、登「海軍陸戰隊一號」直升機

根據外媒圖片，特朗普並陪同習近平參觀白宮，包括在走廊的「總統肖像牆」上觀賞歷屆美國總統照片。

2026年9月24日，特朗普與習近平在白宮走廊的「總統肖像牆」上，觀看歷屆美國總統的照片。（Reuters）

2026年9月24日，美國總統特朗普帶同到訪的中國國家主席習近平參觀白宮（Reuters）

特朗普又向習近平展示白宮南草坪早前才啟用的新建花崗岩直升機停機坪，兩人之後一同登上美國總統「海軍陸戰隊一號」（Marine One）直升機內部參觀。

．乘車離開白宮 特朗普送別

據美媒報道，至美國時間下午1時半左右（香港時間凌晨1時半），習近平乘車離開白宮，特朗普將習近平送至上車處道別。