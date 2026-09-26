習特會｜人民日報：把中美建設性戰略穩定關係從願景轉化為行動

中國國家主席習近平結束三天訪美行程。《人民日報》9月26日（周六）發表署名「鐘聲」的評論文章稱，中美兩國應當也完全可以在務實合作中互利共贏，在良性競爭中彼此成就，在求同存異中妥處分歧，在累積互信中構築和平，讓中美建設性戰略穩定關係更好惠及兩國人民和世界各國人民。



「鐘聲」評論文章全文

9月23日至25日，習近平主席應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）邀請對美國進行國事訪問。這是一次傳承友誼之旅、拓展合作之旅、增進兩國人民福祉之旅。兩國元首就關乎兩國關係和世界局勢的重大問題坦誠深入交流，達成很多新的共識，豐富了中美建設性戰略穩定關係的內涵，為中美關係提供了新的戰略指引。國際社會普遍認為中美元首華盛頓會晤「向世界釋放了確定性信號」，不僅有利於增進兩國人民福祉，更為世界和平發展增添了希望。

習近平夫婦2026年9月25日抵達白宮，與特朗普夫婦舉行茶敘（Getty）

中美兩國元首在不到半年時間裏實現互訪，在兩國關係史上是前所未有的。習近平主席與特朗普總統長期交往、彼此尊重，成為中美關係最寶貴的戰略資產。過去一年多來，兩國元首通過各種方式保持溝通，共同為中美關係這艘大船領航掌舵。今年5月，特朗普總統成功訪華，兩國元首一致同意構建中美建設性戰略穩定關係。這一新定位反映了中美關係的現實，也體現了對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步，受到兩國人民和國際社會廣泛歡迎。

此次訪美期間，習近平主席指出「要把這一願景轉化為行動」，明確中美兩國應當也完全可以在務實合作中互利共贏，在良性競爭中彼此成就，在求同存異中妥處分歧，在累積互信中構築和平，讓中美建設性戰略穩定關係更好惠及兩國人民和世界各國人民。這一重要論述，為把中美建設性戰略穩定關係從願景轉化為行動明確了路徑，也為兩國關係長遠發展注入了新的動力。

中美兩國利益深度交融，合作空間十分廣闊。合作是雙行道，中美經貿關係的穩定既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單。此次中美元首會晤前夕，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成了一份新的聯合安排，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是好消息。這再次印證，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。只要秉持平等、尊重、互惠的精神，雙方就能找到解決問題的出路，從而推動中美經貿關係持續穩定向好發展。

習近平夫婦與特朗普夫婦2026年9月24日出席接待習近平的歡迎國宴（Reuters）

明確原則底線，是中美構建建設性戰略穩定關係的重要前提。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。

面對當今世界之變、時代之變、歷史之變，中美兩個大國肩負着促進人類發展進步的歷史重任。在人工智能領域，習近平主席指出，中美都是人工智能大國，雙方有競爭，更可以合作，應該各展所長而不是相互設防。雙方可以繼續開展人工智能對話，就其風險和收益進行交流，共同防範人工智能被濫用惡用。要保持人類對人工智能技術的管控，秉持以人為本、向上向善理念，讓人工智能為人類的進步服務。特朗普總統表示，人工智能關乎人類未來，美中應就此保持對話，加強合作。

會談中，兩國元首確認將相互支持辦好2026年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團領導人峰會，為攜手應對全球性挑戰、完善全球治理注入更多正能量。中美攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，正是推動構建中美建設性戰略穩定關係的應有之義。

今年是中美各自發展的關鍵之年，中美關係又站在新的歷史起點。雙方應當展現大國擔當，順應人民期盼和時代大勢，共同落實好兩國元首重要共識，把中美建設性戰略穩定關係從願景轉化為行動，朝着合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一條兩個大國在這個星球上的正確相處之道。