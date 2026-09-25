共同社：習近平訪美　特朗普罕見提中美是二戰盟友　引發日方困惑

共同社25日引述消息報道，中國國家主席習近平日前訪美並會見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），在白宮晚宴致辭中提及二戰時中美並肩抗擊日本，而特朗普更罕見提及中美二戰期間是「盟友」，令日本政府內部感到困惑。消息人士稱，日方正爭取盡快安排首相高市早苗與特朗普通電話，以掌握會談內容。



報道引述政府消息人士稱，特朗普提及二戰時美中曾是盟友，被視為配合習近平的演說內容。有外交部門人士表示，希望分析美中會談內容，並與美方溝通，越快越好。

高市同日在首相官邸接受訪問時，就中美二戰時共同抗擊日本的說法回應稱：「日美已經實現和解，現時是紐帶牢固、彼此信賴的盟友關係。」

2026年9月23日，美國紐約，日本首相高市早苗在紐約聯合國大會發表演講後，於Park Lane Hotel舉行的新聞發布會上向媒體發表講話。(Reuters)

由於中美元首會談公開的內容有限，官房長官木原稔25日在記者會表示，正高度關注事態發展，並重申美中關係必須有利於包括日本在內的國際社會的穩定。

日方一直憂慮特朗普在對華交涉時採取停止對台軍售等措施，或令印度太平洋地區的安全受到保障，因此日美兩國首腦趕在中美領導人會談前，先就對華政策協調立場。

報道還指，日方尤其警惕中國開展「認知戰」。習近平致辭時稱，二戰期間中美並肩抗擊「日本軍國主義侵略者」，木原稔就回應指，日本堅持走和平國家道路，這一點完全沒有改變。