習近平冀美方堅持反對台獨正確立場　美駐華大使：對台立場沒變

中國國家主席習近平結束三天訪美行程。在中美元首三日會面期間，台灣議題再次成為焦點。習近平強調，中方維護國家統一與領土完整的立場很清楚，希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展，奠定堅實基礎。對此，美國駐華大使龐德偉（David Perdue）9月25日向CNBC表示，美國的台灣立場「沒有改變」。



綜合外媒報道，在此次整個會談期間，白宮未就台灣問題發表單獨說明，特朗普（Donald Trump，又譯川普）也未回答記者關於台灣問題的提問。

2026年5月14日，北京人民大會堂，在歡迎美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）的儀式上，中國國家主席習近平（右二）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）握手，美國駐華大使龐德偉 (David Perdue，右三）)、美國財長貝森特（左一）以及英偉達創辦人、總裁兼行政總裁黃仁勳（左二）也站在一旁。（Reuters）

但龐德偉於25日向CNBC表示，美國的台灣政策「沒有改變」，並補充說「我們不會改變措辭或立場」。他同日還告訴霍士新聞（Fox news）稱，「美國不支持『台獨』，但我們也不支持脅迫。」

2026年9月24日，美國總統特朗普在白宮舉行的國宴上，中國國家主席習近平致辭並祝酒。 （路透社）

習近平在此次會面期間亦談及中東局勢，指出中方一直認為各國的主權與安全都要得到尊重，始終為緩局降溫發揮建設性作用，鼓勵各方堅持和平選擇，保持談判勢頭。中方支持美伊兩國回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，希望雙方盡早重回對話談判解決問題的軌道，最終達成包括核問題在內的全面協議，盡早實現和平。