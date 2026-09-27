泰國暴雨｜曼谷全市列災區　中國使館籲公民防暴雨洪澇

中國駐泰國大使館9月26日發布提醒，指泰國多地持續強降雨，曼谷及周邊地區受影響明顯，曼谷市政府已宣布全市為災害影響區域，呼籲在泰中國公民及擬來泰人員防範洪澇災害。



據中國駐泰國大使館消息，泰國氣象局發布強降雨預警，9月26至27日泰國中部包括曼谷及周邊地區可能出現大雨至特大暴雨，提醒公眾防範持續降雨引發的洪澇災害。曼谷市政府已啟動防洪救災指揮機制。泰國多地持續強降雨。

2026年9月26日，泰國曼谷，一名女子拖一個充氣兒童游泳池。（Reuters）

使館提醒在泰中國公民及擬來泰人員提高安全防範意識，密切關注泰國氣象局、曼谷市政府等官方渠道發布的天氣預警及道路交通信息。

居住在低窪地區、河道沿岸、地下空間附近人員，應提前了解所在社區排水和避險情況，必要時及時轉移至安全地點。

強降雨期間應盡量減少非必要外出，避免前往低窪地區、河道沿岸、地下通道及已發生嚴重積水的道路。

駕車出行前應查詢實時路況，切勿強行駛入水深不明、無法看清路面或水流明顯的積水區域。如車輛涉水期間熄火，切勿再次啟動發動機，應立即確保人員安全並聯繫專業救援。

使館建議提前適量準備飲用水、食品、常用藥品、充電寶、手電筒等基本應急物資，並將護照等重要物品轉移至較高位置。如發現住所周邊水位持續上漲，應優先保障人員安全，按照當地政府或社區工作人員指引及時轉移。

來泰遊客及短期人員應密切關注目的地天氣和交通狀況，合理調整旅遊、商務及戶外活動安排，避免在暴雨期間前往河流、瀑布等涉水區域以及山區、低窪地區遊覽。前往機場、火車站等交通樞紐時，應充分預留時間，提前確認道路及航班情況。