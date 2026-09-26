泰國曼谷連日受暴雨侵襲　全市50區劃為災區　居民爭相囤積物資

泰國首都曼谷受連日暴雨侵襲，災情持續惡化。曼谷市長差察（Chadchart Sittipunt）9月26日簽署聲明，將全市50個行政區全部劃為災區，授權各部門快速開展救災與應急行動。



自周四（24日）起當地持續降雨，累計雨量近300毫米，多處街道積水，部分路段水深逾一米，交通大受影響，不少居民受困車流。氣象部門表示，受低壓系統與增強西南季風影響，強降雨預計持續至周日。

由於擔心水災持續侵襲，曼谷部分社區已開始出現恐慌式搶購，爭相囤積必需品。據報道，曼谷東北部Ram Inthra的一家超市人滿為患，幾乎每輛購物車裡都擺滿即食麵、飲用水和罐頭魚。

截止周六（25日），泰國有20個省份報告出現水災，官方發布公告呼籲市民非必要勿外出，低窪及運河沿岸居民盡快轉移財物，留意災情警示。