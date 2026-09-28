英國工黨爆分歧　倫敦市長促貝安德重入歐　商貿大臣憂釀政治癱瘓

英國工黨內部陷入脫歐路線爭端，倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）公開要求英國首相貝安德（Andy Burnham）立即推動英國重新加入歐盟，與商貿大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）立場截然對立，讓英歐關係未來走向再成焦點。



簡世德在工黨年會上表示，不能只把重返歐盟列為下次大選政綱的可能選項，政府應現在就開始向公眾說明留在歐盟以外的代價，以及重新加入歐盟的好處，鋪設輿論基礎。若政府到大選前夕才突然提出重返歐盟，選民會難以接受，認為「現在就必須着手開展這項工作」。

他主張英國應先重返歐盟關稅同盟、爭取「准成員」資格，其後在大選政綱中承諾全面重返歐盟，而且毋須再舉行第二次公投。

2026年9月28日，英國首相貝安德（右，Andy Burnham）和商貿大臣韋諾韜（左，Jonathan Reynolds）在利物浦出席工黨年度大會。（Reuters）

對此，韋諾韜持強硬反對立場，他指，雖然脫歐本身確有經濟代價，但若讓「是否重返歐盟」再次主導英國政治，將引發「政治癱瘓」，讓英國持續付出經濟與政治代價。他堅持不該重返關稅同盟與單一市場，主張在現有框架內優化英歐關係，深耕英國對外經貿多元佈局。

前首相貝理雅（Tony Blair）近日亦公開提出，英國應該在未來十年內重新加入一個「經過重大改革」的歐盟。工黨領袖、首相貝安德早前曾表示希望有生之年看到英國重返歐盟，但就任首相後對此立場軟化。