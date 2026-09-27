貝理雅：歐洲無美國支持難勝俄 促英國維持與特朗普聯盟
撰文：韓學敏
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英國前首相貝理雅（Tony Blair）警告，歐洲若失去美國支持，與俄羅斯爆發衝突將難以取勝，並促請英國領袖維持與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友關係。
據霍士新聞（Fox News）9月26日報道，貝理雅在霍士節目受訪稱，若在無美國支持下捲入衝突，英國不會取勝，又稱英美關係是西方安全不可或缺的部分；他解釋，當盟友是自身安全重要一環並開口求助時，明智做法是答應，因此特朗普要求使用英國基地時，英國應予支持。
貝理雅於1997至2007年出任英國首相。他個人認為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）對烏克蘭以外的國家未有實質威脅，但承認自己可能看錯，歐洲不少人均認為普京對北約國家懷有惡意。
歐洲領袖近日對俄羅斯的憂慮升溫，德國一個機場一架烏克蘭貨機旁發現載有炸藥的無人機，另有多宗侵犯領空及縱火事件；美國與歐洲正設法加強烏克蘭防務及威懾俄羅斯，同時避免全面捲入戰事。
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