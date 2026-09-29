何立峰晤日本前外相岩屋毅　稱歡迎日本企業來華發展

日本前外相兼日本國際貿易促進協會新任會長岩屋毅率團到北京，繼9月28日與中國外長王毅在北京會面後，中國國務院副總理何立峰29日會晤岩屋毅。日本官房長官木原稔對此表示，兩國需要開展多層次溝通。



共同網指，自日本首相高市早苗2025年11月的「台灣有事論」致中日關係惡化以來，這是中國高層首次與日本國會議員會談，連續兩天安排會見屬罕見，報道引述分析指，中方禮遇重視中日關係的日本政界人士及經濟界領袖，意在促使高市早苗政府改變對華態度。

新華社報道，何立峰表示中日是一衣帶水的近鄰，互為重要經貿夥伴，中國始終歡迎日本企業來華發展，共享市場機遇。希望日本國際貿易促進協會把握正確歷史方向，繼續發揚對華友好傳統，為推動中日經貿合作發揮更大作用。

2026年9月29日，中國國務院副總理何立峰在北京人民大會堂會見日本國際貿易促進協會訪華團（新華社）

王毅28日會見岩屋毅時，指當前中日關係又一次面臨嚴峻局面，有待再次實現正常化，對日方而言，緊迫的是盡快糾正領導人在台灣問題上的錯誤言行，重要的是在歷史問題上採取正確的態度，根本的是形成客觀理性的對華認知。

對於王毅要求日方糾正言論，日本官房長官木原稔29日對此僅稱「作為政府不便發表評論，將繼續妥善應對」。

木原稔之後表示，正因為日本與中國之間存在懸而未決的問題和意見分歧，在廣泛領域開展多層次溝通更重要。

日本外相茂木敏充表示，有必要促進包括非政府間及民間在內的交流，又指為全面推進戰略互惠關係並切實構建具建設、穩定的關係，將全力以赴。