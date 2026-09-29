何立峰晤日本前外相岩屋毅 稱歡迎日本企業來華發展
撰文：成依華
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日本前外相兼日本國際貿易促進協會新任會長岩屋毅率團到北京，繼9月28日與中國外長王毅在北京會面後，中國國務院副總理何立峰29日會晤岩屋毅。日本官房長官木原稔對此表示，兩國需要開展多層次溝通。
共同網指，自日本首相高市早苗2025年11月的「台灣有事論」致中日關係惡化以來，這是中國高層首次與日本國會議員會談，連續兩天安排會見屬罕見，報道引述分析指，中方禮遇重視中日關係的日本政界人士及經濟界領袖，意在促使高市早苗政府改變對華態度。
新華社報道，何立峰表示中日是一衣帶水的近鄰，互為重要經貿夥伴，中國始終歡迎日本企業來華發展，共享市場機遇。希望日本國際貿易促進協會把握正確歷史方向，繼續發揚對華友好傳統，為推動中日經貿合作發揮更大作用。
王毅28日會見岩屋毅時，指當前中日關係又一次面臨嚴峻局面，有待再次實現正常化，對日方而言，緊迫的是盡快糾正領導人在台灣問題上的錯誤言行，重要的是在歷史問題上採取正確的態度，根本的是形成客觀理性的對華認知。
對於王毅要求日方糾正言論，日本官房長官木原稔29日對此僅稱「作為政府不便發表評論，將繼續妥善應對」。
木原稔之後表示，正因為日本與中國之間存在懸而未決的問題和意見分歧，在廣泛領域開展多層次溝通更重要。
日本外相茂木敏充表示，有必要促進包括非政府間及民間在內的交流，又指為全面推進戰略互惠關係並切實構建具建設、穩定的關係，將全力以赴。