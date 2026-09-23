美媒：中美擬設AI通報熱線　由貝森特與何立峰專線聯絡

美媒9月22日報道，美國財長貝森特（Scott Bessent）提出與中國副總理何立峰建立直通熱線，設立人工智能（AI）安全通報機制，實際只是他與中國副總理何立峰的直通熱線。



據美國政治新聞網站《政治報》（Politico）報道，貝森特周日與何立峰在紐約會談時提出該機制，日後若發生涉及國家安全的AI事故，兩人可直接聯絡，惟中方未公開同意。貝森特周一稱兩國已確立中美AI對話，並同意約兩個月後在深圳會面。

2026年9月20日，美國財政部長斯科特·貝森特與美國貿易代表格里爾在紐約摩根大通全球總部會見中國國務院副總理何立峰後，向媒體發表講話。（Reuters）

白宮及中國外交部暫未回應，中方官媒僅稱雙方曾談AI。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一直抵制放緩AI發展的呼籲，視之為美國不能輸給中國的競賽。

該渠道僅屬有限安排，與各界呼籲中美加強AI協調的期望有距離，但仍是兩國邁向定期對話的一步。兩國周日另同意着手落實特朗普與習近平5月商討的貿易委員會，並續談下調部分非敏感貨物關稅。