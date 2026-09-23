美媒：中美擬設AI通報熱線 由貝森特與何立峰專線聯絡
撰文：韓學敏
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美媒9月22日報道，美國財長貝森特（Scott Bessent）提出與中國副總理何立峰建立直通熱線，設立人工智能（AI）安全通報機制，實際只是他與中國副總理何立峰的直通熱線。
據美國政治新聞網站《政治報》（Politico）報道，貝森特周日與何立峰在紐約會談時提出該機制，日後若發生涉及國家安全的AI事故，兩人可直接聯絡，惟中方未公開同意。貝森特周一稱兩國已確立中美AI對話，並同意約兩個月後在深圳會面。
白宮及中國外交部暫未回應，中方官媒僅稱雙方曾談AI。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一直抵制放緩AI發展的呼籲，視之為美國不能輸給中國的競賽。
該渠道僅屬有限安排，與各界呼籲中美加強AI協調的期望有距離，但仍是兩國邁向定期對話的一步。兩國周日另同意着手落實特朗普與習近平5月商討的貿易委員會，並續談下調部分非敏感貨物關稅。
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