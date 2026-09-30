伊朗革命衛隊致函美國選民　籲中期選舉拒絕特朗普

伊朗革命衛隊9月29日向美國民眾發表25頁公開信，呼籲美國中期選舉選民反對總統特朗普（Donald Trump）的政策，並接受和平共處的提議。信中呼籲美國人反對美國支持以色列及對外戰爭，指若美國改變政策，伊朗與美國可以共存。



路透社報道，伊朗革命衛隊發言人穆赫比（Hossein Mohebbi）向記者表示，不預期公開信會在選舉前約五週影響美國政府行為，但選民或會聽到訊息。他說：「美國人民對許多事態並不了解。我們相信，如果他們知道更多，就會有不同的想法，作出其他決定。」

圖為一名男子揮舞伊朗國旗。（Reuters）

公開信指控特朗普隱瞞伊朗核計劃的和平性質，以及德黑蘭封鎖海灣石油的成效。他形容，特朗普是「慣性騙子」及貪婪之人。

穆赫比亦反駁美方指伊朗已失去大部份霍爾木茲海峽籌碼的說法，稱美國即使能以高昂代價、冒重大風險，在夜色掩護下讓小型船隻通過海峽出口比如一兩百桶石油，也不代表海峽已開放。