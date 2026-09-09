美國再攻伊朗多艘油輪　革命衛隊稱反擊2美軍艦8油輪10艘船

美國中央司令部（CENTCOM）9月8日晚宣布，在阿曼海及哈爾克島附近摧毀伊朗5艘油輪。伊朗革命衛隊翌日凌晨聲稱，作為報復，已向2艘美國艦艇、8艘油輪及10艘船隻發動攻擊。



歐洲新聞台（Euronews）報道，被摧毀的伊朗油輪包括卡維茲號（Kaviz）、查爾米納爾號（Charminar）、地平線一號（Horizon 1）、迪亞號（Darya），以及中彈沉沒的里斯科號（Risqo）；美方稱襲擊是回應革命衛隊兩度以彈道導彈攻擊一艘美軍戰艦，該艦避過攻擊，美方無人員傷亡。

2026年9月8日，美國中央司令部（CENTCOM）發布畫面，顯示打擊多艘運載伊朗原油的郵輪。（ U.S. Central Command/Handout via REUTERS）

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）稱，伊朗每次試圖攻擊美艦，都會損失油輪。革命衛隊早前向科威特及巴林碼頭的油輪船員發出警告，促請盡快撤離，否則將成為目標；革命衛隊空天部隊司令穆薩維（Majid Mousavi）警告，一旦敵方攻擊伊朗油輪，將引發連鎖反應。

革命衛隊又稱，以彈道導彈攻擊兩艘美軍驅逐艦（DDG-119、DDG-53），指其受損嚴重；並稱這10艘船隻「在美國的唆使下」試圖穿越霍爾木茲海峽的「禁區和不安全區域」。