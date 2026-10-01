特朗普：當年入侵伊拉克決定糟糕　完全撤離是「美國偉大的一天」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，當年美國入侵伊拉克的決定「極其糟糕」；現在最後一批美軍終於離開伊拉克，「這對美國來說是偉大的一天」。



美軍周三（9月30日）完全撤出伊拉克，結束美國在這個中東國家長達23年的軍事存在。

特朗普當天在自己的Truth Social平台發文慶祝這一轉折點。他寫道：「當初讓我們深陷這場泥潭的決策極其糟糕，歷經漫長歲月，這一切終將成為歷史。這對美國來說是偉大的一天。」

他表明：「重要的是，我們離開時，伊拉克迎來了一位出色的新總理，那就是扎伊迪（Ali al-Zaidi）。他是我從一開始就支持併力挺的人。」

2026年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與伊拉克總理扎伊迪（Ali al-Zaidi）舉行雙邊會談。據美媒報道，特朗普當日在戰情室召開軍事會議，探討加大範圍打擊伊朗的方案，逼迫伊朗重返談判桌。（Reuters）

扎伊迪今年5月中旬出任伊拉克總理，並在7月首次訪問美國，與特朗普會晤。

特朗普還說，美軍結束在伊拉克駐軍，「不僅是美國的勝利，也是伊拉克的勝利，更是對伊斯蘭國（ISIS）的決定性勝利」。

他強調，伊國組織連同其他極端危險勢力，已在他第一屆總統任期內被徹底摧毀。

他還將此次撤軍同美軍2021年撤離阿富汗時出現傷亡的混亂相比，稱此次美軍人員和裝備「有序撤離」，「標誌着這場代價高昂的『地獄之旅』終於畫上句號」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

