特朗普兩子持股無人機初創　擬借殼上市引入烏克蘭技術

美國無人機初創公司Powerus計劃與納斯達克上市公司Aureus Greenway Holdings合併，借殼上市。Aureus Greenway為高爾夫球場營運商，美國總統特朗普長子小特朗普及次子埃里克透過投資基金American Ventures間接持股。監管文件顯示，該基金預期在合併後公司持有9.9%實益股權。



路透社報道，Powerus成立一年，總部位於佛羅里達州，預計10月初完成合併。公司行政人員表示，計劃透過收購、外國合作及本土製造擴張，目標是成為美國合作夥伴，把海外特別是烏克蘭開發的軍事技術引入美國，並在美國生產。

2026年9月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見傳媒。（Reuters）

Powerus總裁韋利科維奇（Brett Velicovich）為前美國陸軍特種作戰情報分析員，他希望公司成為五角大樓的「一站式解決方案」，提供帶有「美國面孔」的海外技術。公司正與烏克蘭國防科技企業談判，擬增加長程攻擊無人機等能力。

小特朗普及埃里克的發言人與Powerus行政人員均稱，兩兄弟只是Aureus的被動投資者，在無人機公司沒有營運角色。不過，Powerus顧問委員會成員、前美國烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）稱：「有他們的名字在上面，永遠不會有壞處。」