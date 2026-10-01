高市早苗施政演說草案曝光　日媒：稱中國是重要鄰國

日媒10月1日報道，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）的施政演說草案曝光，她定於10月5日在臨時國會發表演說，草案稱中國是重要鄰國。



據共同社周四報道，草案指出日本人口減少是「悄然推進的國難」，日本政府力爭年底制定人口綜合戰略，出示應對措施全貌；關於將提交國會的消費稅減稅法案，高市早苗希望讓家庭經濟稍微寬鬆一些，並採取不依賴國債的方式確保財源，以獲得市場信任。

日本首相高市早苗2026年9月21日抵達紐約，以出席聯合國大會（影片截圖）

外交方面，草案就關係惡化的中國稱「中國是重要的鄰國，將全面推進『戰略互惠關係』」。草案表明對海洋行動及軍事活動將「主張應該主張的立場」，並基於支持國際刑事法院的立場，強調維持及強化基於法治的國際秩序；同時進一步發展日本倡導的自由開放印太理念，加強與盟友及志同道合國家合作，亦將探討強化政府情報活動機能。

經濟方面，鑑於中東局勢趨緊及自然災害加劇，草案主張加大對能源、資源及網絡安全等危機管理領域的投資，連同人工智能與半導體等增長領域，於年內制定未來5年國內投資路線圖的日本增長戰略執行計劃；並推進沖繩美軍普天間機場搬遷邊野古工程，實現強勁的沖繩經濟。