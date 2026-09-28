高市早苗改組內閣民望難升　抵美後「空氣揮手」畫面遭網民群嘲

日本首相高市早苗完成內閣改組與自民黨高層人事調整後，民意支持未見明顯起色。她近期赴美出席聯合國大會，在機場「對空揮手」的畫面曝光，更引發日本網民群嘲。



高市早苗上週抵達紐約出席聯合國大會，官方釋出其深夜抵美的照片，當中可見高市早苗步出機艙後舉起右手揮手，但由於現場極為冷清，網民嘲諷高市彷彿對「空氣揮手」。

日媒報道稱，由於高市抵達時間是紐約深夜，現場迎接者據稱只有約5、6名政府關係人士，照片中既不見接待隊伍，也看不到機場人員。

網友紛紛調侃高市早苗「到底向誰揮手」，又與中國國家主席習近平獲美方高規格接待作對比，形成強烈反差。日本業界人士也批評政府公關團隊拍攝粗糙，質疑發布這些照片的理由。

日媒《每日新聞》最新民調顯示，高市早苗內閣改組後支持度微升至45%，較8月上升4個百分點，時隔三個月反超不支持率（40%）。

但這次改組對支持率的拉動作用有限，受訪者中贊成此次人事調整的僅佔23%，39%表示反對，僅三成民眾對新內閣抱有期待。多數留任及新任命官員因捲入政治獻金醜聞飽受爭議，61%民眾認為獲任人員存在嚴重問題。