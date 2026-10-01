特朗普政府AI聊天機械人與總統唱反調　現已拒答部份政治問題

美國總統特朗普（Donald Trump）推出一款人工智能（AI）聊天機械人，它很快就因與特朗普唱反調而引發關注。然而，上線僅一天後，這款機械人便停止回答某些政治問題。



法新社報道，特朗普星期二（9月29日）推出名為America.gov的AI聊天機械人，旨在簡化獲取政府訊息和聯邦服務的途徑。

這個平台聲稱：「無論需要政府提供什麼服務，都可以從這裏開始。」

儘管由特朗普力推，這個聊天機械人卻很快就開始在一些爭議話題上，與總統唱反調，例如2020年總統大選，以及次年1月6日國會山騷亂事件。

美洲數碼民主研究所（Digital Democracy Institute of the Americas）指出：「初步分析顯示，America.gov通常提供基於政府記錄且有據可查的回答，哪怕這些記錄與特朗普和他政府的說法相矛盾。」

特朗普堅稱自己贏得2020年總統選舉，並抨擊那場大選存在欺詐現象。America.gov卻在上線首日直言：「2020年大選後的官方聯邦評估，並未發現足以改變選舉結果的欺詐行為。」

美洲數碼民主研究所（Digital Democracy Institute of the Americas）網站截圖

民主黨人立刻把這個情況廣而告之。加州參議員希夫（Adam Schiff）在X發文說：「終於有了來自特朗普政府內部的一個直截了當的回答。」

不料，America.gov第二天就不再對相同問題給出答案，而是聲稱「不提供政治評論，或對過往選舉的分析」。

目前尚不清楚特朗普政府是否調整了設置，以防聊天機械人反駁總統的言論。白宮未立即置評。

同時，America.gov繼續對特朗普的一些言論發表相反回答。它被問及特朗普關於「美國在前總統拜登任內經歷史上最嚴重通脹」的說法時，引述美國勞工統計局的官方數據，予以反駁。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

