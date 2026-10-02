美國羅斯福號航母離開加州　彭博：華府擬向中東增派萬名軍人

一名美國官員透露，五角大樓可能很快向波斯灣增派一艘航空母艦，以及1萬名海軍水兵和海軍陸戰隊員。若美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）決定升級對伊朗的打擊，此舉將為美國中央司令部司令提供更多選項。



彭博社引述這名美國官員稱，美國「羅斯福」號航空母艦（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）已於9月27日離開位於聖迭戈（San Diego）的母港。

他說，儘管目前尚未對這艘航母的最終目的地做出決定，但這項安排將為美國中央司令部在中東地區提供更多應對方案。

圖為2015年3月23日，美軍羅斯福號航母抵達英國。（Getty Images）

負責中東軍事行動的美國中央司令部周四（10月1日）在一份聲明中表示：「出於作戰安全考慮，我們不討論部隊的部署日程。」

如果羅斯福號確實抵達中東，區內的航母打擊群數量將回升至三個，與美以伊戰爭爆發初期的規模相當。僅羅斯福號航母就搭載有5000名水兵與海軍陸戰隊員，而分佈在隨行護航艦艇上的兵力亦達數千人。

在此次航母調動之際，特朗普曾表示，可能在11月中期選舉之後，「可能」加大對伊朗的軍事打擊。

2026年9月11日，美軍航母「華盛頓號」（USS George Washington）正在阿拉伯海執行任務，除對伊朗實施海上封鎖，也為途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的商船提供掩護。（Reuters）

與此同時，「喬治·布殊」號（USS George H.W. Bush，CVN-77）和「華盛頓」號（USS George Washington，CVN-73）航母將繼續留在中東地區。

在美以伊戰爭爆發前，美國上一次在中東部署三個航母打擊群是在2003年，當時是為了支援對伊拉克的軍事打擊，以推翻薩達姆（Saddam Hussein）政權。

本文獲《聯合早報》授權轉載

