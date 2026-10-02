華山穹劍：王毅「認錯三步走」攤牌日本　不是預期高市早苗認錯

中共中央政治局委員兼外長王毅上周三（28日）在北京會見日本國際易促進協會會長岩屋毅時，提到中日關係當前的嚴竣考驗，並稱日本領導人須糾正在台灣問題上的錯誤言行。中國半官方公眾號「華山穹劍」評論，事件並非意味中日關係回暖：這次不是「破冰宴」，是「交卷通知」。



「華山穹劍」評論指，岩屋毅身份雖是民間團體負責人，但亦為日本前外相，加上50名日企主管同行，顯示日本經濟界已抵受不住。評論續指，日本目前有三大痛點：其一，中國對兩用物項、稀土的出口管制，直接打擊日本高端製造業，鏑、铽、氧化釔等關鍵材料對日供應一度幾近停擺，鎵也極度緊張。

第二是。日本對中國市場的依賴是結構性的，日本貿易佔中國外貿比重從當年的15%—20%掉到5%左右，但中國還佔日本進口約四分之一，因此日本比中國更怕脫鈎。其三是中國遊客銳減，也令地方經濟直接「缺血」。

2026年9月28日，日本前外相、日本國際貿易促進協會會長岩屋毅到訪北京，與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。（中國外交部圖片）

「華山穹劍」進一步解讀了王毅其中三句話的措辭：

緊迫的，是糾正日本領導人在台灣問題上的錯誤言行；

重要的，是在歷史問題上採取正確態度；

根本的，是形成客觀理性的對華認知。

「緊迫—重要—根本」這三者須順序解鎖。第一個是台灣問題非常緊迫，須「糾正」錯誤言行，又以「本國領導人」來稱呼高市早苗，若台灣問題這關過不了，後面別談。

2026年9月22日，日本首相高市早苗在美國紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會上發表演說。（Reuters）

第二是極為重要的歷史問題，今年恰是東京審判開庭80年。王毅特意提河野洋平：敢直面黑暗歷史的人，才贏得尊敬。潛台詞也很硬：不敢正視歷史的國家，不配談「正常化」。

這三是作為「根本」的對華認知。評論指，王毅這句話點出的是病根——日本不是「方法不對」，是「把中國看錯了」。中國要的是日本別再把中國當敵人。夥伴和敵人，不是中國定的標籤，是日本自己選的認知。

「華山穹劍」最後判斷是，要讓高市政府按中方要求認錯很難，因這是她的政治資本，是日本極右勢力的戰略取向，糾正錯誤等於否定自己，等於政治自殺。因此，接下來不是「高市會不會改」的問題，而是日本內部怎麼「繼續爆炸」，「王毅見岩屋毅，不是給高市遞梯子，是給日本社會遞考卷：你們到底要不要繼續被右翼綁上戰車上？」。