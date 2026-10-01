日本觀光局數據揭暑期外國旅客減少 8月中國遊客人數較去年跌6成
撰文：nippon.com
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日本政府觀光局（JNTO）9月公布，8月訪日外國旅客人數推估為3,098,900人次，較去年同期減少9.6%，相隔2個月再度出現負增長。
受到中國政府持續呼籲民眾避免前往日本，以及颱風造成航班取消等因素影響。其中，中國旅客人數較去年同期大減59.0%，連續9個月低於去年同期。
去年表現亮眼的澳洲市場也減少7.4%，連續2個月呈現負增長。日本政府觀光局表示，受到當地物價上漲影響，部分民眾出現避免出國旅遊的趨勢。
另一方面，來自墨西哥、印尼、印度等14個國家及地區的訪日旅客人數，均創下歷年8月新高。其中意大利及西班牙旅客人數更刷新單月歷史紀錄。
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