日本沖繩縣23歲女被刺失血過多身亡　曾報警稱被前男友疑兇跟蹤

日本沖繩縣宜野灣市近日發生一宗持刀傷人事件，一名23歲女子被刺身亡。據沖繩縣警方消息，兇手據稱是該名女子曾因騷擾行為向警方舉報的前男友。9月30日（周三）上午8時30分左右，死者座間味凜被發現倒在宜野灣市公寓外的樓梯上，渾身是血，當場被宣布死亡。



據《日本時報》報道，同日較後時間，沖繩縣警局在納霸市發現一名男子受傷，身上藏有一把沾滿血跡的刀。該名男子是座間味凜的前男友，已被送往醫院接受治療。警方計劃在他康復後，以涉嫌謀殺罪進行訊問。

日本媒體就持刀殺人案的報道：

當地警方還扣押了一輛內部部分燒毀的汽車，據信與這宗謀殺案有關。

警方10月1日宣布，驗屍報告顯示，座間味凜的死因是頸部刀傷導致失血過多。她的手臂上還有多處傷口。

據一名福利官員稱，座間味凜一直和她的幼子住在公寓裏。

座間味凜曾對她的前男友表示憂慮。警方稱，2025年除夕夜，她曾向當地警方諮詢，希望他停止給她傳訊息。

由於座間味凜不想就此事正式立案，警方只是對她的前男友發出了警告。然而，他繼續跟蹤她，警方於今年2月對他發出限制令。

雖然他之後沒有再聯絡她，但座間味凜於9月20日在她的車上發現一個追蹤定位器。縣警局開始調查此案，並在她遇害前一天致電詢問情況。

沖繩縣警局緊急介入課在一份聲明中表示：「我們非常重視受害者的死亡，我們正在調查以查明全部真相。」

這宗持刀殺人案與2025年12月在茨城縣水戶市發生的類似案件如出一轍。當時，一名孕婦被前男友在家中殺害，該男子曾跟蹤騷擾她，並利用追蹤定位器找到她的住址。

本週較早時候，水戶地方法院判處這名前男友20年有期徒刑，罪名是跟蹤並殺害女死者。