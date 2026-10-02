日本收緊外國人永居資格　提高收入和日語門檻等　申請費飆20倍

日本出入國在留管理廳10月1日修訂外國人永久居留權指導方針，不僅將申請人的經濟條件列為審批重點、要求擁有日語能力等，還將永居申請費提20倍至20萬日圓（約9957港元）。



根據新政，永居申請人收入須達日本家庭平均水準，2024年日本家庭年均收入為575萬日圓（約28.6萬港元）；同時須符合30年員工養老金對應福利標準、具備「獨立使用」層級的日語能力和了解日本制度。

據報道，新政將於2027年4月生效，其中收入標準追溯適用2026年4月後遞交的申請。

與此同時，日籍、永居者配偶的永居申請門檻同步提高，結婚年限由3年延長至5年、居住年限由1年調升至3年。

2026年4月4日，遊客和當地居民擠在日本大阪的小巷中，巷兩旁排列著傳統餐廳的招牌。（Getty Images）

此外，永居申請費飆升20倍至20萬日圓，一般居留資格手續費亦依停留時長調漲，例如：三個月或更短的停留時間費用為10,000 日圓（約498港元），五年或更長時間的停留時間的費用為75,000 日圓（約3734港元）。

報道指，在日外國人口已突破412萬，導致社會摩擦增多、民眾排外意識上升，因此，官方希望確保外籍申請人經濟獨立、不增加社會負擔。