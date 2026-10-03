日本富山市涉虛報人口數據　或多獲6000萬日圓撥款　警搜查市政府

日媒10月3日報道，日本富山市被指在2025年人口普查中虛報數據，將人口虛增逾2000人，或因此從中央政府多獲6000萬日圓撥款（約298萬港元），警方3日以涉嫌違反《統計法》為由，到市政府搜查。



綜合共同網、日本放送協會（NHK）報道，3日上午10點左右，約10名拿著紙箱的辦案人員進入市政府大樓，搜查負責統計工作的企劃調整課。

報道指，這次事件是總務省以「姓名不詳」方式檢舉實施人口普查時的市政府職員，懷疑職員透過添加並無實際居住者的住戶信息，虛報人口數量，事件或有多名市政府職員涉案，警方正調查實際情況，包括是否涉及高層下達指示。

日本富山市市景及富山城，攝於2025年2月（Getty）

日本總務省9月29日公布，富山市人口為399,197人，比5月公布的初值少2936人。總務省懷疑有超過2000人是虛假添加。這一行為可能導致該市從中央政府獲得超過應得份額的撥款，本財政年度多領取的「地方交付稅」金額約6000萬日圓（約298萬港元）。

富山市市長藤井裕久回應稱，嚴肅地對待此事，並就此表示歉意，將全面配合搜查。他否認虛報是出於把該市人口維持在40萬以上的意圖。