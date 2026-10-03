日本擬收緊重要土地買賣規定　原則上禁外國政府及相關人士購置

探討外國人購地規則的日本政府專家會議10月2日向經濟安保大臣兼外國人共生擔當相小野田紀美提交建議書，提議政府就部份重要土地引進許可制度，原則上不允許外國政府以及其相關人士購買相關土地。高市早苗政府計劃在5日召集的臨時國會會議上，提交依據該建議的《土地利用規制法》修正案。



日本共同網2日報道，建議書提議政府將存在精密防衛裝備等易受無人機攻擊的設施周邊約1000米範圍，以及無人邊境離島列為管制土地，不論是外國人、外國相關人士還是日本人，在轉移相關土地所有權時都需要申請許可。

建議書還提議，如果相關土地買方為外國政府及對其活動具重要影響人士、從事外國軍隊活動人士以及對外國政府負有協助義務者，皆不允許購買該重要土地。

2025年10月21日，日本東京，圖為日本經濟安保大臣小野田紀美來到首相官邸。（Getty）

小野田強調，由於日本安保環境日益嚴峻，日方不能再停留在以往的利用管制層面，須進一步加強規範，並表示將加快推進旨在向國會提交修正案的工作。