拉脫維亞議會選舉　親烏執政聯盟料獲最大勝利

拉脫維亞10月3日在俄烏戰爭陰影下舉行議會選舉，根據中央選舉委員會4日午間公布的計票結果，在已統計的97%選票中，總理庫爾貝格斯（Andris Kulbergs）領導的親烏中間派聯合名單黨（United List）大幅領先，料取得該國1991年獨立以來議會選舉最大勝利。



綜合路透社等外媒報道，在已清點完畢的97%選票中，聯合名單黨得票率為35.3%，遠高於以13.1%得票率排名第二的民粹主義政黨拉脫維亞第一黨（Latvia First）。根據目前計票結果，聯合名單黨可在100個議會席位中佔據42席，若與右翼民族聯盟（National Alliance）或中左翼進步黨（Progressives）結盟，便可在議會確保多數席位，組建聯合政府。

庫爾貝格斯對投票結果感到驚喜：「這非常棒。我沒料到會有這樣的結果。」

2026年9月27日拉脫維亞里加大選前，以總理庫爾貝格斯（Andris Kulbergs）為主角的「聯合名單」競選海報。（Reuters）

現年47歲的庫爾貝格斯是一名商人和業餘拉力賽車手。今年5月，前任聯合政府因未能察覺迷航的軍用無人機飛入拉脫維亞領空，在應對中出現失誤而宣告倒台，隨後他接任總理。

他在此次競選中承諾繼續支持烏克蘭並對莫斯科保持強硬立場，加強本國的反無人機能力，並將國防開支提高至國內生產總值的5%，使拉脫維亞成為北約成員國中國防支出佔比最高的國家之一。

親俄的主權力量黨（Sovereign Power/SV）則主張，拉脫維亞應停止對烏克蘭的一切援助，轉而將更多精力放在解決民生問題上，特別是照顧俄語少數群體，相信烏克蘭須贏得俄烏戰爭，但要通過和平談判的方式來實現。