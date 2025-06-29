波羅的海三小國憂俄羅斯軍事威脅　明年正式退出禁雷國際公約

波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞周五（6月27日）分別向聯合國提交退出事關禁止殺傷人員地雷的渥太華公約（Ottawa Treaty）的文件。按照公約規定，三國將在6個月後，預料會在明年正式退出。



立陶宛外長布德里斯（Kestutis Budrys）在社交媒體上發文說，因有感俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）對烏克蘭發動戰爭威脅國家安全，立陶宛將採取一切必要措施，「保衛國家、人民和每一寸北約領土」。

拉脫維亞外交部27日說，由於地區安全局勢發生重大變化，拉脫維亞在退出公約後可以更加靈活地確保國家和公民安全，進一步增強威懾力。

愛沙尼亞外長查赫克納在新聞公告中說，退出公約後，愛沙尼亞國防軍將能夠「更靈活地選擇」必要的武器系統和手段來加強國防能力，以應對俄羅斯威脅。

《渥太華禁雷公約》於1999年正式生效，公約禁止使用、儲存、生產和轉讓殺傷人員地雷。

2025年6月3日，在俄羅斯進攻烏克蘭控制的頓內茨克地區（Donetsk）時，烏軍士兵向俄軍發射多管火箭導彈。（Reuters）

立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞早在今年3月就宣布打算退出《渥太華禁雷公約》，並分別啟動議會審議和批准程序。據歐洲媒體報道，芬蘭和波蘭也已啟動退出這一公約的程序。