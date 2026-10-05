俄羅斯實驗室人員打破活菌試管疑死於肺鼠疫　近200人隔離

俄羅斯西伯利亞地區伊爾庫茨克（Irkutsk）一名實驗室女員工採集樣本時，不慎打破藏有活菌的試管，她其後感到不適送院，最終不治。當局初時沒提及事主的死因，但有官員指她死於某種瘟疫，並安排大約200人接受醫學觀察。



美國《People》雜誌、俄羅斯獨立媒體《貝加爾人》（People of Baikal）及《莫斯科時報》（Moscow Times）等傳媒10月2日報道，事主為年約27至28歲的希皮洛娃（Daria Shipilova），她於伊爾庫茨克反瘟疫機構擔任實驗室技術人員。消息指她工作時打破一個藏有肺鼠疫（pneumonic plague pathogen）活菌的試管，再感染細菌後不適。

圖為死者希皮洛娃（Daria Shipilova）。(網上圖片)

事主9月29日因為出現嚴重肺炎病徵而需要入院留醫，期間需要使用呼吸機維生，惟留院三天後於10月1日離世。院方其後進入檢疫，至少197名可能與事主接觸的人士要醫學隔離觀察。

伊爾庫茨克政府亦取消當地的公眾活動，執法部門亦傳就涉嫌違反衛生安全指引導致死亡案展開刑事調查。

不過亦有報道指，事主從西伯利亞東部布里亞特共和國（Buryatia）出差後不適，但布里亞特領袖齊傑諾夫（Alexei Tsydenov）則與事件劃清界線，指對方生前未有去過當地，而她死於某種瘟疫與布里亞特無關，強調包括接連蒙古在內的布里亞特全地區都沒爆發瘟疫。

圖為死者希皮洛娃（Daria Shipilova，紅圈示）。（《紐約郵報》截圖）

伊爾庫茨克州長科布澤夫（Igor Kobzev）2日與俄羅斯消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）負責人會面後，呼籲民眾保持冷靜，指所有被隔離人士都沒有出現病徵，化驗結果亦全數呈陰性，但他未有提及事主死因。

美國國務院官員向《NewsNation》表示，華府官員與美國衛生防護中心（CDC）及其他部門合作留意事態發展，但指出很多細節仍未獲證實，因此敦促俄羅斯當局迅速及公開分享準確資料。

根據香港衞生署衞生防護中心的資料顯示，肺鼠疫的傳染性極高，可透過吸入患者的飛沫於人與人之間傳播。患上肺鼠疫的病人會發冷、發燒、頭痛、全身疼痛、虛弱、胸口翳悶、咳出帶血的痰、呼吸困難；如不及早接受治理，病人可能很快便會死亡。肺鼠疫為鼠疫中最嚴重的類型，患者具有極高的傳染性。

圖為實驗室人員處理樣本的示意圖。（盧翊銘攝）

肺鼠疫的潛伏期一般為1至4天，假如病發，患者須被隔離和服用適當的抗生素。