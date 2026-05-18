印尼16歲高中生為母慳錢硬穿逼腳鞋　化膿致敗血症感染亡

印尼近日發生一宗社會悲劇。東加里曼丹省三馬林達市（Samarinda）一名16歲高中生，因體恤家境清寒，長期忍痛穿著嚴重擠腳的窄小校鞋上學與打工。即便雙腳因此紅腫、發炎甚至流血，他仍貼心地隱瞞傷勢、拒絕換新鞋。最終，這名少年因傷口惡化引發嚴重感染，且未及時就醫，於日前不幸離世。



懂事少年體恤單親媽 塞泡棉硬撐實習

根據印尼媒體《Kumparan News》報道，這名不幸過世的16歲少年名叫曼達拉（Mandala Rizky Saputra）。曼達拉的母親拉特納薩里（Ratnasari）平時僅靠擺攤維生，微薄的月收入在支付日常房租與飯錢後，便已所剩無幾，家庭經濟狀況極度拮据。

三馬林達市圖片。（Getty Images）

據親友透露，曼達拉的實際腳掌尺寸需要穿著45號鞋，但為了省錢，他長期以來只能擠進家裏僅有的43號校鞋中。近期，曼達拉前往當地一家購物中心進行建教實習，因職務需要必須面臨長達數小時的站立與走動。為了減輕腳趾擠壓的劇烈疼痛，他默默在鞋頭內塞入泡棉緩衝，硬是撐著完成學校的實習與學業，從不向家人抱怨半句。

男生為減母負擔隱瞞腳傷 死頂逼腳校鞋致敗血症亡▼▼▼

隱忍病情突急轉直下 母親自責：連雙合腳的鞋都買不起

起初，曼達拉的腳部僅出現輕微的紅腫不適，但他因擔心醫藥費而隱瞞病情、拒絕就醫。直到4月25日，傷口病況突然急轉直下，經緊急送醫後仍宣告不治。醫療人員初步研判，少年的死因是腳部長期摩擦導致的傷口化膿，進而引發嚴重的敗血性發炎與感染。

曼達拉的母親拉特納薩里受訪時哽咽，她表示自己其實曾注意到兒子的鞋子似乎太小，並數度提議要幫他買雙新鞋，但曼達拉總是找藉口拒絕，並堅稱要把錢留給家裏的日常開銷，表示「不想增加媽媽的負擔」。拉特納薩里自責地說，自己沒能給孩子更好的生活環境，甚至連一雙合腳的鞋子都買不起，成為心中永遠的痛。

官方坦言補助體制有漏洞 網民發起反思與援助

印尼教育部副部長阿蒂普（Atip Latipuhayat）針對此事件發表遺憾聲明。他坦言，經教育部深入調查，曼達拉一家雖然符合資格，但從未被登記在政府提供給弱勢學生的「智慧印尼計畫（PIP）」補助名單中。阿蒂普承認，現行的社會福利與教育補助篩選體制確實存在漏洞，未能及時將社會安全網覆蓋到真正急需援助的孩子身上。

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