實驗員「不明肺炎」亡　俄羅斯首席衛生官赴西伯利亞開防疫特別會

俄羅斯西伯利亞南部伊爾庫茨克州（Irkutsk）舍列霍夫（Shelekhov）一名抗鼠疫研究所女實驗員死亡，相關部門稱她死於「不明原因肺炎」。俄羅斯首席衛生官、聯邦消費者權益及公民福利監督局（Rospotrebnadzor）局長波波娃（Anna Popova）已赴西伯利亞，出席由州長科布澤夫（Igor Kobzev）主持的防疫特別會議。多間傳媒報道指她疑感染肺鼠疫，但遭政府否認，多間醫院實施隔離，約200人接受醫學觀察。



包括歐洲新聞台（Euronews）及英國《衛報》（Guardian）在內傳媒報道，死者為希皮洛娃（Darya Shipilova），在伊爾庫茨克鼠疫防治研究所（Irkutsk Anti-Plague Institute）工作。

當地媒體及獨立媒體報道，希皮洛娃9月25日在實驗室處理活體生物材料時，意外打破裝有鼠疫桿菌（Yersinia pestis）的試管，兩日後病情急劇惡化，被送往舍列霍夫（Shelekhov）地區醫院，初時被懷疑感染冠狀病毒，入住新冠病房，其後快速檢測顯示可能感染高危險傳染病，惟最終搶救無效，10月2日凌晨在深切治療部死亡。

圖為死者希皮洛娃（Daria Shipilova）。(網上圖片)

聯邦消費者權益及公民福利監督局4日稱，伊爾庫茨克州及舍列霍夫市的衛生及流行病學情況「穩定」，又指希皮洛娃死於「不明原因肺炎」，進一步檢測未發現與其專業工作相關的微生物，並稱研究所過去10日無員工因傳染病求醫。

儘管相關部門否認鼠疫，多項預防措施已實施。自由歐洲電台報道，伊爾庫茨克多間醫院被隔離，包括市第一臨床醫院及伊萬諾-馬特列寧斯基兒童醫院，親屬不得探訪，院內人員不得離開，只准送入食物及個人物品。當地媒體指第3及第10醫院、至少一間婦產醫院亦實施隔離，為期三週。研究所員工據報自10月2日起被隔離於所內。

舍列霍夫一間鋁廠實施口罩令，廠長福米內赫（Artyom Fominykh）稱屬預防措施，「安全至上」。伊爾庫茨克周末多項公眾活動取消。鄰近的貝加爾斯克（Baikalsk）當局一度呼籲居民勿前往舍列霍夫，其後刪除帖文。布里亞特共和國領導人齊傑諾夫（Alexey Tsydenov）最初稱死者死於鼠疫，其後修改為「可能」死於鼠疫。

美國務院向自由歐洲電台表示，知悉伊爾庫茨克州疑似肺鼠疫死亡個案，正與美國疾病控制及預防中心（CDC）密切監察，敦促俄方「迅速、公開地分享準確資訊」，並指鼠疫可用常用抗生素治療，及早用藥尤其有效。有美國眾議員要求全面禁止來自俄羅斯的航班。

鼠疫在西伯利亞及俄羅斯遠東部分地區屬地方性，病原體在野生齧齒動物及其跳蚤中持續存在，但人類個案罕見。俄羅斯對上一宗人類感染個案為2016年，阿爾泰共和國一名10歲男童協助屠宰土撥鼠後染病。

根據世衛介紹，肺鼠疫或肺部鼠疫是毒性最強的一種罕見鼠疫，潛伏期可能只有短短24小時。肺鼠疫通常是腺鼠疫後期感染傳播到肺部所致。但任何患肺鼠疫的人都可能通過飛沫將鼠疫傳播給其他人。肺鼠疫如果不及早診斷和治療，通常會致命。