美國駐華大使：特朗普堅定挺台　對台軍售量比近47年歷任總統為高

美國駐華大使龐德偉（David Perdue）在社交平台發文稱，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）堅定挺台，對台軍售量超過47年來歷任總統。



龐德偉周一（10月5日）在X平台（前稱推特）發布兩份中英對照聲明，重申美國總統特朗普堅定挺台，也反駁外界指特朗普不支持對台軍售。兩份聲明日期標示為9月27日，均署名龐德偉。

他在第一份聲明中寫道，「特朗普總統沒有改變美國的一中政策。我們全面支持《台灣關係法》、三個公報，以及六項保證。我們沒有改變對台灣的立場。我們不支持獨立。我們同樣不支持脅迫」。

隨後，龐德偉在另一份聲明中說：「特朗普總統在台灣方面的立場是我所見過的人當中最堅定的。他非常明確表示，我們的一中政策沒有改變。我們支持《台灣關係法》、三個公報，以及六項保證。習主席已經多次聽過特朗普總統的表述。

「特朗普總統對台軍售比1979年以來任何一任美國總統超出50%，因此我不接受那些認為他沒有為台灣做到我們應做一切的說法。」

龐德偉上月底在美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）節目上說，美國對台政策沒有改變，特朗普完全致力於奉行一個中國政策，「我們致力於奉行《台灣關係法》、中美三個聯合公報及對台六項保證」。

之後，龐德偉在周日霍士新聞（Fox News Sunday）節目中表示，美國總統特朗普和中國大陸國家主席習近平每次會面都會討論對台軍售問題，但在習近平上週結束訪美行程後，美國對台灣的立場並未改變。

習近平在9月底訪美，並到白宮與特朗普會晤。（美國白宮）

本文獲《聯合早報》授權轉載

