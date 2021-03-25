印度疫情升溫暫停出口阿斯利康疫苗　「雙重」變種病毒有多可怕？

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-25 20:40

印度的新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，多間外媒報道，新德里政府為應對國內疫情，決定暫停出口在當地製造的阿斯利康疫苗，預計多國受影響。與此同時，印度政府公布在當地發現一種具有「雙重突變」的新變種病毒，專家認為，有「雙重突變」的變種病毒目前已不罕見，患者也不見得出現更嚴重症狀，但專家也擔心，變種病毒將能夠「突破」群體免疫，令最脆弱的人群得不到足夠保護。

路透社3月25日報道，隨着新增確診個案上升，印度暫時擱置出口印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的阿斯利康疫苗，以應對國內需求，此舉將影響世衛的疫苗全球獲取機制（COVAX）。

印度新冠肺炎疫情：圖為3月22日，印度孟買一個市集有大批民眾到訪。（Reuters）

印度疫情升溫之際，當地官員3月24日公布，在當地馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）206個患者的樣本中，發現新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的新變種病毒株，而且病毒株有「雙重突變」，令事件引來關注，民眾質疑新一波疫情是否因這變種而起，又或這變種會否帶來更可怕的疫情。

這次印度發現的新病毒株，樣本顯示病毒株同時出現E484Q及L452R突變，其中E484Q變種與E484K類似，E484K變種曾出現於在南非流行的B.1.351變種病毒與巴西流行的P.1變種病毒中。至於L452R變種，則曾出現在美國流行的B.1.427或B.1.429變種中。

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「雙重突變」是否罕見？

英國廣播公司（BBC）報道，其實「雙重突變」並不罕見，在疫情爆發早期，大多刺突基因（Spike gene）只有一種變種，即D614G，但到了現在，變種已成為主流及到處出現。

路易斯安那州立大學（Louisiana State University）衛生科學中心病毒學家卡米爾（Jeremy Kamil）便指「所以我們看到在此（變種）之外，還出現了其他。」他又稱，現在看到超過一個突變已是非常普遍。

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公眾需要擔心嗎？

印度衛生部指，新發現的「雙重突變」讓病毒得到免疫逃逸（immune escape）的能力，即更能夠「騙過」免疫系統，提高傳播力。

BBC的報道指，刺突基因的突變能使病毒有「更好」傳播他人的能力，或讓病毒避開抗體，甚至能讓曾確診者重新感染新冠病毒，幸好的是，康復者再感染後出現的症狀通常較首次感染時溫和，只是專家也擔心，變種病毒將能夠「突破」社會的群體免疫，，引致群體免疫未能保護到最脆弱的人群。