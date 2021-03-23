印度25歲女子驚流「血色眼淚」緊急送醫　證實為罕見疾病

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-23 17:20

英國網絡媒體LADbible報道，印度一名25歲女子日前流出血色眼淚緊急就醫，但是眼科和放射科醫生檢查後斷定她一切正常，而在女子其他部位沒出現出血處，且她既沒有家族史，亦無相關病史。

這名已婚女子提到自己沒有任何疼痛或不適，一個月前也發生過類似症狀。最後醫生高什（Soumitra Ghosh）意識到女子2次流血淚都是月經期間發生，研判她罹患淚血症（Haemolacria），患者會從單眼或雙眼流出血液。

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高什表示淚血症是一種罕見的臨床疾病。成因有多種，其中之一可能是「代償性月經」（Vicarious menstruation，意指經期間或來經前，血從子宮以外器官流出）。

高什指出因代償性月經引發的淚血症在國際間案例極少，有可能荷爾蒙造成病變。高什為女子開了含有雌激素（oestrogen）與黃體酮（progesterone）的口服避孕藥，後來女子在3個月回診期間，就再也沒有出現這種症狀。

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