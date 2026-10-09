國際刑事法院前法官皮萊獲諾貝爾和平獎　美國即制裁ICC

美國特朗普政府10月9日制裁國際刑事法院（ICC），阻止企業向該法院提供服務，美方明言要切斷其資源。在數小時前，諾貝爾和平獎才剛授予國際刑事法院前法官皮萊（Navi Pillay）。國際刑事法院表示強烈反對這些制裁措施，並呼籲成員國確保其能夠繼續履行職能。



法院在聲明表示「這是企圖阻礙司法進程、妨礙法院履行其設立初衷的行徑。這是對法治及國際法律秩序根基的攻擊」。

2026年10月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室向記者發表講話。 （Reuters）

美方：切斷其資源

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早於去年簽署行政令，授權制裁與國際刑事法院合作的檢察官、法官和其他人員，原因是他們起訴來自美國及美國盟友以色列的官員。今年8月，美方又宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子等人。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）透過聲明主張「特朗普總統絕不允許國際刑事法院起訴美國人」，他指「美國今天對國際刑事法院實施制裁，我們將禁止與這個無賴法庭交易，切斷其資源，癱瘓其運作能力」。

阻企業向ICC提供服務

路透社報道，在10月9日美方採取的行動更進一步，可能將制裁對象擴大到為該法院本身提供服務的企業。

圖為2021年3月31日，鏡頭下位於荷蘭海牙的國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）。（Reuters）

國際刑事法院副檢察官沙米姆·汗（Nazhat Shameem Khan）譴責制裁措施，並表示它們不會阻礙該法庭工作。