美國制裁ICC院長赤根智子　日本跨黨派議員聯盟強烈譴責

美國特朗普政府8月18日宣布制裁國際刑事法院（ICC）院長赤根智子等2人，日本跨黨派議員聯盟強烈譴責，惟日本政府僅表示「非常遺憾」，態度消極。



共同社報道，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）在聲明中批評ICC是「被政治化的超國家性法院」，主張「不允許針對國家主權的攻擊」。除赤根外，另一名被制裁人士是來自塞內加爾的ICC相關人士。兩人被指參與起訴未承認ICC管轄權的國家官員，在美資產將被凍結，實際上無法使用美國金融系統。

2026年7月22日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在菲律賓出席東盟外長會議。（Reuters）

赤根是ICC法官，此次制裁令18名ICC法官中已有9人成為制裁對象。美國一直敵視ICC，不滿其批准對駐阿富汗美軍展開戰爭罪調查，以及就加沙戰事向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發出逮捕令。

對於赤根被制裁，日本首相高市早苗僅稱「非常遺憾」，外務省發表談話表示「日本一貫支持ICC」。但日本跨黨派議員聯盟19日發表緊急聲明，批評制裁是「對法治的重大侵害」，要求政府明確抗議並要求美方立即撤銷制裁。

ICC總部所在地荷蘭的外交大臣貝倫德森強烈譴責美國，強調國際司法機構「必須能夠不受束縛履行職責」。歐盟及聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）亦表達嚴重關切。