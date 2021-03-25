新疆棉花｜H&M挨轟之際　中國公司急與BCI割席

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-03-25 14:57

瑞典服裝品牌H&M一份關於不使用新疆棉花的聲明在中國社交媒體上備受批１，事件發生後，H&M公司回應，但未能平息中國網民的怒火。中國官媒隨後也對H&M大加撻伐，中國公司則急急與事件的另一主角——瑞士「良好棉花發展協會」（BCI）中斷聯繫。

中國《人民日報》發表評論稱，H&M「罔顧事實、傲慢無知，讓人憤慨」，同時指出，中國市場雖大，但不歡迎任何惡意中傷者；國家利益高於一切，「吃飯砸鍋」註定痴心妄想。

新華網評論稱，H&M的做法只會被中國廣大消費者唾棄，「或許某些西方公司並不是不知道新疆的實際情況，執意為之，既是因為有着習慣成自然的傲慢與偏見，更因為其所傳播的黑白顛倒言論有利於其暫時的經濟利益。他們操心的不是新疆人權問題，而是忌憚勤勞肯幹的中國人民搶了他們全球貿易中的蛋糕」。

新華網還指出，「想要坑中國，還想在中國賺錢，門都沒有」。

多家品牌商因禁止使用新疆棉花在中國引發熱議（點擊大圖瀏覽）：

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《中國日報》稱，H&M這些企業不過是唯利是圖、有奶就是娘，西方政客則是唯恐天下不亂，在整個西方社會形成一種「抵制新疆棉花」的氛圍。某種意義上，禁止進口新疆生產的棉花，已經成了西方社會的政治正確，不少企業的選擇更多是跟風。

中國央視新聞稱，H&M集團既押錯了寶，也打錯了算盤，必定為自己的錯誤行為付出沉重代價。

中國共青團中央在社交媒體微博上譴責H&M，「在刻意給新疆棉花找茬」，「一邊散播謠言、抵制新疆棉，一邊賺錢？是在痴心妄想！」

此外，針對暫停在新疆發放許可證的BCI組織，多家相關中國企業也立刻表明與之割席的立場。中國企業安踏體育在微博發表聲明稱，注意到了近日BCI發表的聲明，並對此事嚴重關切，我們正在啓動相關程序，退出該組織。聲明還稱，安踏一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉花，在未來也將繼續採購和使用中國棉花。

新疆問題是歐美批評中國重點，英國記者曾進入新疆「職業教育培訓中心」拍攝：

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中國運動服裝公司李寧聲明表示，李寧公司並未加入BCI組織。李寧甄選優質產區的棉花為原材料，致力於為消費者提供更好的產品體驗和運動體驗。新疆是李寧供應鏈體系中重要的原材料產地之一，目前李寧以該產區棉花為原材料的產品正在市售中。

據悉，獲得BCI認證的產品及原料必須在環保和勞工權益保障方面達到一定標準。除H&M之外，BCI的成員還有優衣庫、阿迪達斯、寶潔、耐克、無印良品等在中國擁有大量消費者的品牌公司，中國網民呼籲對這些品牌也發起抵制。

值得一提的是，歐盟3月22日以新疆存在人權問題為由宣佈對華制裁。隨後中國駐西班牙大使館、駐波蘭大使館、駐捷克大使館、駐保加利亞大使館、駐羅馬尼亞大使館、駐愛沙尼亞大使館、駐愛爾蘭大使館、駐立陶宛大使館、駐斯洛文尼亞大使館分別向駐在國外交部提出嚴正交涉。