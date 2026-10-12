朝鮮短時間內兩度試射疑似彈道導彈　韓國敦促停止類似行為

日本海上保安廳10月12日引述防衛省消息指，朝鮮在同日9時26分左右發射疑似彈道導彈，但估計隨即落下。當局估計，該枚導彈並沒有落入日本專屬經濟區（EEZ）水域內。



日本防衛省其後表示，朝鮮可能再次試射彈道導彈，不過同樣即時落下，目前正收集是否影響到日本的情報。日本政府亦已經在設於首相官邸的危機管理中心召集相關部門官員舉行會議，商討收集情報等安排。

朝中社於2026年1月28日報道，朝鮮導彈總局於27日進行了試射，以驗證採用新技術的新型大口徑多管火箭系統效能，金正恩監督及滿意結果。（朝中社圖片）

韓國聯合參謀本部（JCS）則表示，偵測到朝鮮向東海發射不明物體，國防部之後指，朝鮮由平壤地區發射彈道導彈，飛行大約900公里。韓國總統府批評，朝鮮多次試射彈道導彈違反聯合國安理會制裁，因此敦促平壤方面停止試射。

韓聯社則提到，今次是朝鮮3日在元山市向東海發射一枚彈道導彈後，再次進行類似試射。朝鮮其後證實3日在其東海岸附近海域進行一次導彈試射，發射了一枚能夠在低空改變飛行軌跡並運用人工智能技術的中程戰略導彈。

韓國曾在上週首度試射高超音速滑翔飛行載具（HGV），就上月朝韓邊界非軍事區以南的地雷爆炸案向朝鮮展示力量。韓國軍方認為，朝鮮今次試射導彈，似乎是對韓國試射新武器的回應。