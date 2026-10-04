朝鮮證實試射中程戰略導彈　金與正：導彈配備AI難以追蹤

據朝中社報道，朝鮮證實10月3日（周六）在其東海岸附近海域進行一次導彈試射，發射了一枚能夠在低空改變飛行軌跡並運用人工智能技術的中程戰略導彈。朝鮮最高領導人金正恩的妹妹金與正表示，她的哥哥親自見證了這次演習。



金與正指出，韓國和日本都追蹤到了這枚飛彈，分別報告超過700公里和680公里的飛行距離，並稱這些數字「很有趣」。

2019年3月2日，朝鮮領導人金正恩胞妹金與正出席越南河內胡志明陵墓獻花儀式。（Reuters）

金與正提到：「我們已經四次聽到類似的消息，最終我們得出結論，我們擁有的導彈所採用的特殊飛行模式的優勢已在實踐中得到驗證，」

金與正聲稱，當導彈採用波浪形彈道模式時，「敵人」未能從其初始跳躍點開始追蹤目標，並補充說，彈道在下墜階段的延伸使得實際距離與公佈的射程數據非常接近。

金與正認為：「他們應該意識到這枚導彈的速度，他們最好記住早前的聲明，即該導彈能夠在低空改變飛行軌道，並且已經引入人工智能技術。這次攻擊是無法避免的。」

她又補充，導彈管理局的代表報告稱，利用最近引進的技術，可以根據目的和目標設置至少四種飛行軌道模式。

聲明稱，金正恩表示，他認為世界上沒有其他國家「至少在未來幾年內能夠獲得這種技術」。

這次發射導彈發生在平壤9月20日從元山地區試射兩枚短程彈道導彈13天後。兩次發射相隔數小時，目標均為東海。

美國太平洋司令部在網上發文稱：「我們已獲悉導彈發射事件，並正與我們的盟友和夥伴密切磋商。」

2026年6月25日，朝鮮領導人金正恩視察一場武器測試，測試期間，一枚火箭炮發射了一枚導彈。（Reuters）

聲明指：「根據目前的評估，這次事件不會對美國人員或領土，以及我們的盟友構成直接威脅。」並承諾將捍衛美國及其在該地區的盟友。