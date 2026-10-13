美國佐治亞州發生過山車意外釀1死多人傷　目擊者：看到有人墜落

美國佐治亞州一個主題樂園10月12日發生過山車意外事故，造成至少1死、多人受傷。據目擊者稱，看到一名男子從過山車上墜落。當局尚未公布事故原因，當地警方正在調查。



美媒報道，事發於周一下午約4時，地點位於佐治亞州首府亞特蘭大市（Atlanta）以北約24公里郊區奧斯特爾（Austell）的六旗樂園（Six Flags Over Georgia），樂園發言人表示，對事故深感悲痛，會全力配合地方政府的調查。

報道指，涉事的過山車由瑞士 Bolliger & Mabillard 顧問工程公司設計建造，於 2006 年投入營運；其落差超過 60米，屬於「超級雲霄飛車」（hyper coaster）等級。

涉事的過山車由瑞士 Bolliger & Mabillard 顧問工程公司設計建造，於 2006 年投入營運；其落差超過 60米，屬於「超級雲霄飛車」（hyper coaster）等級。（Six Flags Over Georgia）

六旗集團位於南加州的另一個主題樂園，過去由於涉及多宗遊客乘坐過山車後導致嚴重腦損傷，上月宣布關閉著名的X2過山車，近期還與一名4年前乘坐過山車後死亡男子的家屬達成和解。

樂園發言人發言人補充道，樂園方面正為受影響的遊客及員工提供支持，但「出於對家屬隱私的尊重」，目前不會立即公佈事故細節。