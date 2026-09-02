44歲台男登日本富士山驚傳意外 山頂突昏迷倒地 送院搶救終不治
撰文：中天新聞網
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日本富士山驚傳台灣人登山意外，日媒披露，一名44歲台灣籍男子郭家豪（グォ・ジャ・ホ，音譯），9月1日與友人登山，下午在山頂附近突然倒下，經山屋人員緊急協助下山並送醫搶救，最終仍宣告不治。
44歲台灣男子倒地送醫不治
《日本新聞網》（NNN）報導，根據富士吉田警察署表示，郭男當天上午8時左右，與3名友人從吉田口五合目出發登山。下午2時左右，他先行與友人分開，獨自朝富士山山頂前進。沒想到約下午3時25分，其他登山客發現郭男倒臥在山頂附近的登山道上，立即撥打119求救。
富士山工作人員接獲通報後，相關人員立即趕往現場，並使用履帶式運搬車（crawler）將郭男送往五合目，之後再緊急送往山梨縣富士河口湖町內的醫院。然而經醫療人員搶救後，仍確認已死亡。目前警方正進一步調查郭男的詳細死因及事故發生經過。
類似事件今年7月也曾發生，一名來自台灣、57歲的女性在攻頂後休息時，突然失去意識，且一度反覆出現意識恢復又昏迷的情況，嚇壞同行家屬及山屋人員，所幸緊急送醫後已無生命危險。
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