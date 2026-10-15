日本農相因削減預算發言辭職 共同社：高市政府執政或受衝擊
撰文：李健民
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日本共同社報道，執政自民黨籍農林水產大臣簗和生，於當地時間10月14日在首相官邸提交辭呈。此前，他因發言稱已削減未在眾議院支持自己的地方官員的道路經費，以及選舉中使用免費接駁巴士接送支持者而引發爭議。除內閣改組外，這是高市政府去年10月上台後首次有閣僚辭職，簗和生實際上相當於被撤換。報道指，此事將對高市政權運營造成衝擊，因在野黨欲嚴厲追究首相的任命責任。
簗和生在提交辭呈後向媒體說明，表示辭職是自己的決定，不能讓國會審議和農林水產的行政造成更大困擾，並向自己選區的相關人士，表示為眾人造成極大困擾而深表歉意。
首相高市早苗接受簗和生的請辭，她說：「對於事態發展到閣僚辭職這一步，我有着重大的任命責任。」
高市早苗還向記者列舉出相關消費稅減稅和中東局勢來解釋，表示「有必要對重要課題一項一項地拿出答案，因此接受他的辭職請求」。高市又指，她考慮周四敲定繼任人選。
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